Der einsame Tod: Das Doppelleben von Anton F.Jetzt kostenlos streamen
Mord im Dorf
Folge 6: Der einsame Tod: Das Doppelleben von Anton F.
28 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12
Ein Beamter bleibt seit zwei Tagen unentschuldigt der Arbeit fern. Seine besorgten Kollegen schauen auf seinem Hof vorbei, doch auch die Nachbarn haben ihn nicht mehr gesehen. Die Polizei wird verständigt. Was sie vorfinden, schockiert: die Leiche des vermissten Anton F. in einem Haus ohne Sanitäranlagen, umgeben von Chaos, ein Zustand wie aus den 1950er Jahren. Ein verdächtiges Testament und das Doppelleben des Getöteten werfen Fragen auf. Was war hier geschehen?
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Mord im Dorf
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins