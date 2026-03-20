Mord im Dorf
Folge 4: Mord ohne Leiche
31 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12
In der kleinen Gemeinde Wambach in Hessen leben Britta und Emmanuel B. zurückgezogen in ihrer luxuriösen Villa – abgeschottet vom Rest des Dorfes. Als Emmanuel seine Frau 2014 als vermisst meldet, beginnt eine Spurensuche voller Widersprüche. Sein Alibi wackelt, Daten wurden gelöscht, sein Verhalten wirft Fragen auf. Ermittler Stefan Lange folgt seinem Instinkt und deckt Stück für Stück ein Netz aus Lügen auf. Doch ohne Leiche scheint eine Anklage unmöglich – bis ein Fund alles verändert.
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Mord im Dorf
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins