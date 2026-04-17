Nur 30 Schritte: Der Mord an Anja B.Jetzt kostenlos streamen
Mord im Dorf
Folge 11: Nur 30 Schritte: Der Mord an Anja B.
30 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12
Rietzel, 10. Juni 2005: Anja B. parkt nachts ihr Auto – nur 30 Schritte bis zur Haustür. Doch sie kommt nie an. 16 Tage später: ihre Leiche in einem Teich, vergewaltigt und ermordet. Die Spur führt zu einem ungelösten Fall – und einem Nachbarn.
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Mord im Dorf
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Kabel Eins