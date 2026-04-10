Tödliche Nähe: Der Foto-MacherJetzt kostenlos streamen
Mord im Dorf
Folge 9: Tödliche Nähe: Der Foto-Macher
29 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12
Groß Döhren, 2021: Carsten M. findet einen anonymen Brief – seine Frau habe eine Affäre. Sie streitet alles ab, er glaubt ihr. Am nächsten Morgen ist Carsten M. spurlos verschwunden. Die Spur führt zum besten Freund der Familie: einem Bundespolizisten.
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Mord im Dorf
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Kabel Eins