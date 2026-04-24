Die Mordserie in SontheimJetzt kostenlos streamen
Mord im Dorf
Folge 14: Die Mordserie in Sontheim
29 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
Sontheim, Juni 2025: Ein grausamer Fund erschüttert ein Dorf. Im Garten eines Hauses wird der Schädel eines Mannes entdeckt, vermisst seit 17 Jahren. Doch bereits 2008 wurde seine Leiche kopflos in einem Karton gefunden. 2019 verschwindet Hermann W. spurlos. Sein Chef meldet ihn als vermisst. Ein merkwürdiger Brief macht die Polizei stutzig. Verdächtige Männerund Mülltüten. Die Ermittler sichern Blutspuren. Wie hängen diese Fälle zusammen und was ist wirklich mit diesen Männern geschehen?
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Mord im Dorf
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Kabel Eins