Ein Dorf jagt einen Mörder: Der Fall Ursula S.Jetzt kostenlos streamen
Mord im Dorf
Folge 13: Ein Dorf jagt einen Mörder: Der Fall Ursula S.
33 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12
27. Mai 1987, Ostönnen: Die 26-jährige Ursula S. feiert mit 130 Gästen den Aufstieg der Fußballmannschaft ihres Verlobten. Gegen 3 Uhr geht sie alleine nach Hause. Als sie am nächsten Morgen nicht öffnet, findet ihr Verlobter sie blutüberströmt – erstochen in ihrer Wohnung. Die Ermittlungen führen ins Leere, der Fall wird kalt. 22 Jahre vergehen. Dann bringt eine DNA-Spur an einer Wolldecke die Wende: Sie führt zu einem Mann, der damals mitgefeiert hatte. Ein Dorf holt die Vergangenheit ein.
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Mord im Dorf
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Kabel Eins