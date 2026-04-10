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Mord im Dorf

Die Leiche im Klosterwald: Wer tötete Judith T.?

Kabel EinsStaffel 1Folge 7vom 10.04.2026
Die Leiche im Klosterwald: Wer tötete Judith T.?

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Mord im Dorf

Folge 7: Die Leiche im Klosterwald: Wer tötete Judith T.?

29 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12

Bad Rehberg, 2015: Die 23-jährige Judith T. wird als vermisst gemeldet. Tage später macht ihr Vater eine grausame Entdeckung: Seine Tochter wurde ermordet, ihre Leiche nackt und im Wald versteckt. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel: Hinweise am Tatort führen ins Leere, falsche Zeugenaussagen sorgen für Verwirrung, selbst der eigene Vater gerät unter Verdacht. Das ganze Dorf lebt in Angst – der Täter könnte noch unter ihnen sein. Wer hat Judith T. ermordet und warum musste sie sterben?

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