Gassi-Runde ohne WiederkehrJetzt ohne Werbung streamen
Mord im Dorf
Folge 5: Gassi-Runde ohne Wiederkehr
31 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12
Der Rentner Wolfhard L. geht mit Hund Findus wie jeden Morgen die gleiche Runde in seinem kleinen Ort Zahna. Doch am 27. Januar 2019 kommt nur der Hund zurück. Seine Frau alarmiert die Polizei, der ganze Ort hilft bei der Suche. 30 Stunden später die schreckliche Gewissheit: Der er liegt tot in einem eiskalten Bach. Was zunächst wie ein Unfall aussieht, ist keiner. Die Ermittler:innen stehen vor einem Rätsel. Erst ein Massen-DNA-Test führt sie auf die Spur eines Täters mit unfassbarem Motiv.
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Mord im Dorf
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins