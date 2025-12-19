Leichenteile in Nord-Jütland: Die Suche nach dem fehlenden KopfJetzt kostenlos streamen
Mord unter Palmen
Folge 18: Leichenteile in Nord-Jütland: Die Suche nach dem fehlenden Kopf
25 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 12
Dänemark, 1985: Entenjäger finden ein abgetrenntes Bein. Die Polizei wird verständigt aber die Chancen, dass die Person, der das Bein gehört, noch lebt, sind gering. Im Wald wird ein Arm gefunden, jedoch ohne Hand. Handelt es sich um dieselbe Person? Wo sind die restlichen Körperteile und wer ist die Person? Die Suche nach dem Kopf beginnt, da die Zähne für die Indentifizierung besonders wichtig sind. Ein ganzes Land begibt sich auf die Suche.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord unter Palmen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins