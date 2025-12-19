Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord unter Palmen

Leichenteile in Nord-Jütland: Die Suche nach dem fehlenden Kopf

Kabel EinsStaffel 1Folge 18vom 19.12.2025
Leichenteile in Nord-Jütland: Die Suche nach dem fehlenden Kopf

Mord unter Palmen

Folge 18: Leichenteile in Nord-Jütland: Die Suche nach dem fehlenden Kopf

25 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 12

Dänemark, 1985: Entenjäger finden ein abgetrenntes Bein. Die Polizei wird verständigt aber die Chancen, dass die Person, der das Bein gehört, noch lebt, sind gering. Im Wald wird ein Arm gefunden, jedoch ohne Hand. Handelt es sich um dieselbe Person? Wo sind die restlichen Körperteile und wer ist die Person? Die Suche nach dem Kopf beginnt, da die Zähne für die Indentifizierung besonders wichtig sind. Ein ganzes Land begibt sich auf die Suche.

