Mord unter Palmen
Folge 19: Mord am Goldstrand: Die Übertötung von Wolfhard S.
19 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 12
Goldstrand, Bulgarien: Wolfhard S., ein zuverlässiger Regierungsbeamter mit festen Gewohnheiten, verbringt seinen Urlaub am beliebten Partystrand, dem Ballermann des Balkans. Als seine Reisebegleitung Petra ihn nicht erreichen kann, finden sie ihn tot in seinem Hotelzimmer. Anhand der Brutalität der Tat wird von einer Übertötung gesprochen, die die Frage nach dem Warum aufwirft und Konflikte in seiner Ehe und Affären ans Licht bringt. War das Motiv Eifersucht oder Habgier?
Mord unter Palmen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2025
12
