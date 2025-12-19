Mord am Machu Picchu – Traumreise wird zum AlbtraumJetzt kostenlos streamen
Mord unter Palmen
Folge 17: Mord am Machu Picchu – Traumreise wird zum Albtraum
26 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 12
Der Inka-Pfad nach Machu Picchu gilt als Traumziel für Abenteurer aus aller Welt. 1997 will ein Ehepaar aus München diesen Weg gemeinsam gehen – doch nur der Ehemann kehrt zurück. Seine Frau wird im Zelt angeschossen und stirbt kurze Zeit später. Er behauptet, es habe sich um einen Überfall gehandelt, doch Ungereimtheiten, verschwundene Beweise und finanzielle Motive lassen den Verdacht gegen ihn wachsen.
Mord unter Palmen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
