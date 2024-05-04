Staffel 12Folge 10vom 04.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 10: Die Blüte der Hoffnung
22 Min.Folge vom 04.05.2024Ab 12
Tobi kämpft gegen Konan in Ame-Gakure. Konan erinnert sich an ihre Zeit mit Jiraiya. Tobi will von Konan erfahren, wo sie Nagatos Leiche vergraben hat, doch sie beantwortet die Frage nicht und löst sich in Schmetterlinge auf.
