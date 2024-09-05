Staffel 12Folge 8vom 05.09.2024
Folge 8: Kampf im Paradies!
22 Min.Folge vom 05.09.2024Ab 12
Naruto entdeckt Kisame im Schwert Samehada. Kisame flüchtet und trifft dabei auf Guy. Dieser traiiert am Wasserfall der Wahrheit und hält Kisame für sein wahres "Ich" und kämpft gegen ihn. Getroffen flüchtet Kisame ins Wasser.
