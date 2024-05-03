Staffel 12Folge 2vom 03.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 2: Das Schicksal, eine Jinchu-Kraft zu sein
22 Min.Folge vom 03.05.2024Ab 12
Naruto will den Neunschwänzigen kontrollieren lernen. Vorher muss er sein dunkles Ich besiegen. Er unterliegt und bittet Motoi um Hilfe, der ihm von Killerbeats Vergangenheit erzählt und wie dieser unter der Jinchu-Kraft gelitten hat.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media