Staffel 12Folge 4vom 03.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 4: Das Mädchen mit den feuerroten Haaren
22 Min.Folge vom 03.05.2024Ab 12
Der Fuchsgeist versucht, seinen Hass auf Naruto zu übertragen. Kushina, Narutos Mutter, rettet ihren Sohn vor dem Fuchsgeist, indem sie diesen mit ihrem Chakra fesselt und so die Übertragung des Hasses unterbricht.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media