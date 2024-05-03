Staffel 12Folge 6vom 03.05.2024
Minato gegen den NeunschwänzigenJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 6: Minato gegen den Neunschwänzigen
22 Min.Folge vom 03.05.2024Ab 12
Kakashi, Itachi und Sarutobi spüren, dass etwas im Dorf nicht stimmt. Tobi taucht plötzlich auf und beschwört den Neunschwänzigen. Minato, Narutos Vater, macht sich sofort auf den Weg, um das Dorf vor dem Angriff zu beschützen.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media