Staffel 12Folge 12
Naruto: Shippuden
Folge 12: Die super geheime S-Mission
22 Min.Ab 12
Akatsuki hat das geheime Versteck von Naruto und Killerbeat gefunden. Da die Insel eine Schildkröte ist, ist es ein Leichtes, den Standort der Insel zu verändern. Naruto soll nichts vom Krieg erfahren und dort ablenkend beschäftigt werden.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
12
