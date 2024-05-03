Staffel 12Folge 5vom 03.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 5: Was geschah vor 16 Jahren?
22 Min.Folge vom 03.05.2024Ab 12
Naruto erfährt mehr über seine Eltern Minato Namikaze und Kushina Uzumaki. Kushina war vor Naruto der Jinchuuriki des Fuchsgeistes und lernte in Konoha-Gakure Minato kennen, in den sie sich dann auch verliebte.
