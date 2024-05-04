Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 12Folge 17vom 04.05.2024
Dunkle Gefühle

Dunkle GefühleJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 17: Dunkle Gefühle

22 Min.Folge vom 04.05.2024Ab 12

Sasuke stellt fest, dass Naruto immer stärker wird und bald stärker sein wird, als Sasuke selbst. Nachdem er erfährt, dass Itachi und Kisame im Dorf sind, um Naruto und den Fuchsgeist zu fangen, macht er sich auf den Weg, um seinen Freund zu retten.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Naruto: Shippuden
Naruto

Naruto: Shippuden

Alle 17 Staffeln und Folgen