Staffel 12Folge 17vom 04.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 17: Dunkle Gefühle
22 Min.Folge vom 04.05.2024Ab 12
Sasuke stellt fest, dass Naruto immer stärker wird und bald stärker sein wird, als Sasuke selbst. Nachdem er erfährt, dass Itachi und Kisame im Dorf sind, um Naruto und den Fuchsgeist zu fangen, macht er sich auf den Weg, um seinen Freund zu retten.
Alle Staffeln im Überblick
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media