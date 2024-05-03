Staffel 12Folge 7vom 03.05.2024
Ein letztes DankeschönJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 7: Ein letztes Dankeschön
22 Min.Folge vom 03.05.2024Ab 12
Der Fuchsgeist muss nicht mehr auf Tobi hören, greift dennoch das Dorf an. Iruka will seine Eltern nicht auf das Schlachtfeld gehen lassen. Sarutobi befiehlt den Anbu, den Fuchsgeist aus dem Dorf zu locken, um weitere Opfer zu verhindern.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
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