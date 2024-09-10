Staffel 15Folge 1vom 10.09.2024
Verstärkung angekommenJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 1: Verstärkung angekommen
23 Min.Folge vom 10.09.2024Ab 12
Die Shinobi haben große Probleme, gegen die Klonarmee der Weißen Zetsus zu bestehen. Nach und nach erreichen jedoch Narutos Schattendoppelgänger das Schlachtfeld und können die Shinobi unterstützen, indem sie die Zetsus identifizieren.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 20-21: Palatin Media