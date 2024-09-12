Staffel 15Folge 15vom 12.09.2024
Folge 15: Jedem sein eigenes Konoha
23 Min.Folge vom 12.09.2024Ab 12
Kabuto ist überrascht, dass die Uchiha-Brüder zusammen kämpfen, obwohl Sasuke Itachi töten wollte. Er versucht, Sasuke auf seine Seite zu ziehen, jedoch ohne Erfolg. Auch seine Angriffe scheitern, da die Brüder sich gegenseitig schützen.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media