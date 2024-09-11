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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 15Folge 8vom 11.09.2024
Kurama

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Naruto: Shippuden

Folge 8: Kurama

23 Min.Folge vom 11.09.2024Ab 12

Sakura und Shizune sehen, dass Naruto und Killer B die Kraft ausgeht, und wollen ihnen helfen. Währenddessen erkennt Naruto, dass er sich nicht befreien kann. Also bringt er Yonbi dazu, sich zu übergeben und ihn so auszuspucken.

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