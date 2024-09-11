Staffel 15Folge 8vom 11.09.2024
KuramaJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 8: Kurama
23 Min.Folge vom 11.09.2024Ab 12
Sakura und Shizune sehen, dass Naruto und Killer B die Kraft ausgeht, und wollen ihnen helfen. Währenddessen erkennt Naruto, dass er sich nicht befreien kann. Also bringt er Yonbi dazu, sich zu übergeben und ihn so auszuspucken.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
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