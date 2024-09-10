Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 15Folge 4vom 10.09.2024
Die Maske, die nicht zerspringt und eine geplatzte Seifenblase

23 Min.Folge vom 10.09.2024Ab 12

Naruto und Killer B treffen im Wald auf den Mann in der Maske, der sich als Tobi entpuppt. Dieser hat die Jinchuuriki wiederbelebt und schickt sie los, um die beiden Shinobi anzugreifen. Dabei gelingt es Naruto, mit Utakata zu kommunizieren.

