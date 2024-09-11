Staffel 15Folge 7vom 11.09.2024
KyuubiJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 7: Kyuubi
23 Min.Folge vom 11.09.2024Ab 12
Der Affenkönig erklärt Naruto, dass sie, egal was Naruto auch tut, niemals Verbündete werden. Auch Kurama spricht nun zu Naruto und erinnert sich, wie er ihm immer mehr Kraft geliehen hat, in der Hoffnung, das Siegel zu brechen.
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Naruto: Shippuden
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 20-21: Palatin Media