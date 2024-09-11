Staffel 15Folge 9vom 11.09.2024
Naruto: Shippuden
Folge 9: Zwei-Mann-Team
23 Min.Folge vom 11.09.2024Ab 12
Naruto und die Bijuu lernen, einander zu vertrauen, was ihnen gegenseitig neue Kraft gibt. Er schafft es, die Chakra-Konduktoren der Bijuu zu entfernen, was laut Tobis Meinung aber nichts ändert. Naruto weiß jedoch, dass Tobi sich irrt.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media