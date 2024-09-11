Staffel 15Folge 6vom 11.09.2024
Naruto: Shippuden
Folge 6: Yonbi - Der Affenkönig
23 Min.Folge vom 11.09.2024Ab 12
Naruto ist erstaunt über das gute Verhältnis, das Killer B und Hachibi miteinander haben. Yonbi verschluckt Naruto, woraufhin die beiden in einer Parallelwelt miteinander reden. Positiv von ihm überrascht, verrät Yonbi die wahren Namen der Bijuu.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media