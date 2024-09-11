Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naruto: Shippuden
Staffel 15
Folge 6
vom 11.09.2024
23 Min.
Ab 12

Naruto ist erstaunt über das gute Verhältnis, das Killer B und Hachibi miteinander haben. Yonbi verschluckt Naruto, woraufhin die beiden in einer Parallelwelt miteinander reden. Positiv von ihm überrascht, verrät Yonbi die wahren Namen der Bijuu.

