Staffel 15Folge 19vom 12.09.2024
Naruto: Shippuden
Folge 19: Ich werde dich immer lieben
23 Min.Folge vom 12.09.2024Ab 12
Oonoki motiviert die Kage immer wieder, den Kampf gegen Madara nicht aufzugeben, und treibt sie an. Itachi zwingt Kabuto, die gefangenen Seelen zu befreien, und zeigt Sasuke mittels Sharingan die Wahrheit über den Tod seiner Familie.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media