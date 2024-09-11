Staffel 15Folge 5vom 11.09.2024
Folge 5: Jinchuuriki gegen Jinchuuriki
23 Min.Folge vom 11.09.2024Ab 12
Naruto und Killer B müssen sich den wiederbelebten Jinchuuriki zum Kampf stellen. Dabei merken sie schnell, dass sie im Nachteil sind, doch auch das Hauptquartier weiß Bescheid und schickt Unterstützung. Tobi lässt die Jinchuuriki transformieren.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media