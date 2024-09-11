Staffel 15Folge 12vom 11.09.2024
Naruto: Shippuden
Folge 12: Wille aus Stein
23 Min.Folge vom 11.09.2024Ab 12
Madara gewinnt im Kampf gegen die Fünf Kage die Oberhand, doch Oonoki gibt nicht auf und greift an. Sasuke verfolgt Itachi und verlangt Antworten von ihm, wodurch es zum Streit kommt. Madara bezeichnet Tsunade als schwach, doch sie kennt ihre Stärke.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media