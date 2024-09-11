Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naruto: Shippuden

Naruto Staffel 15 Folge 12 vom 11.09.2024
Wille aus Stein

Naruto: Shippuden

Folge 12: Wille aus Stein

23 Min. Ab 12

Madara gewinnt im Kampf gegen die Fünf Kage die Oberhand, doch Oonoki gibt nicht auf und greift an. Sasuke verfolgt Itachi und verlangt Antworten von ihm, wodurch es zum Streit kommt. Madara bezeichnet Tsunade als schwach, doch sie kennt ihre Stärke.

