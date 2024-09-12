Staffel 15Folge 21vom 12.09.2024
Naruto: Shippuden
Folge 21: Auferstehung von Orochimaru
23 Min.Folge vom 12.09.2024Ab 12
Nachdem Sasuke eine Schriftrolle gelesen hat, beschließt er, Orochimaru wiederauferstehen zu lassen. Auf dem Schlachtfeld schluckt die von Madara erschaffene Statue zwei Werkzeuge, die Chakra von allen Bijuu enthält, und läuft Amok.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media