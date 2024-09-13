Staffel 15Folge 22vom 13.09.2024
Das Geheimnis des Raum-Zeit-JutsusJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 22: Das Geheimnis des Raum-Zeit-Jutsus
23 Min.Folge vom 13.09.2024Ab 12
Naruto stellt sich Tobi entgegen, der versucht, ihm ins Gewissen zu reden und ihn zu demoralisieren. Als Tobi Zweifel in Naruto wecken will, greift Kurama ein und widerspricht Tobi. Er ermutigt Naruto, indem er ihm seine Zuversicht bestätigt.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media