Naruto: Shippuden

Naruto Staffel 15 Folge 22 vom 13.09.2024
Das Geheimnis des Raum-Zeit-Jutsus

Folge 22: Das Geheimnis des Raum-Zeit-Jutsus

23 Min. Folge vom 13.09.2024 Ab 12

Naruto stellt sich Tobi entgegen, der versucht, ihm ins Gewissen zu reden und ihn zu demoralisieren. Als Tobi Zweifel in Naruto wecken will, greift Kurama ein und widerspricht Tobi. Er ermutigt Naruto, indem er ihm seine Zuversicht bestätigt.

