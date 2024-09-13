Staffel 15Folge 23vom 13.09.2024
Wer bist du denn?Jetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 23: Wer bist du denn?
23 Min.Folge vom 13.09.2024Ab 12
Mit der Unterstützung von Kurama startet Naruto immer wieder neue Angriffe gegen Madara. Währenddessen glaubt Kakashi Hatake zu wissen, wer sich hinter der Maske verbirgt. Mit einer gemeinsamen Attacke können sie die Maske zerstören.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
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