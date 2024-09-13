Staffel 15Folge 25vom 13.09.2024
Naruto: Shippuden
Folge 25: Ich bin in der Hölle
23 Min.Folge vom 13.09.2024Ab 12
Obito denkt daran zurück, wie er Gurugurus Angebot, ihm als Rüstung zu dienen, annahm. Außerdem erinnert er sich an den Tod seiner Teamkameradin Rin durch die Hand von Kakashi. Dieses Ereignis brachte ihn dazu, sich Madara anzuschließen.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
