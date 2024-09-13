Staffel 15Folge 27vom 13.09.2024
Schleichende SchattenJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 27: Schleichende Schatten
23 Min.Folge vom 13.09.2024Ab 12
Jiraiya befragt Kakashi zu den Ame-Waisen und ihrer Organisation und motiviert Kakashi, ein Held zu werden. Die Friedensbewegung wird, ohne es zu wissen, von Danzou Shimuras ANBU-Ne angegriffen und tötet versehentlich einige von ihnen.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
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