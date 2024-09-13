Staffel 15Folge 28vom 13.09.2024
Naruto: Shippuden
Folge 28: Neugeborene Akatsuki
23 Min.Folge vom 13.09.2024Ab 12
Durch Hinterlist und Tücke schafft es Obito, dass Nagato sich ihm freiwillig anschließt. Die ursprüngliche Friedensorganisation "Akatsuki", deren Mitglieder zuvor im Kampf getötet worden waren, wird nun von Obito neu gegründet.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media