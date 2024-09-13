Zum Inhalt springenBarrierefrei
NarutoStaffel 15Folge 28vom 13.09.2024
Neugeborene Akatsuki

23 Min.Folge vom 13.09.2024Ab 12

Durch Hinterlist und Tücke schafft es Obito, dass Nagato sich ihm freiwillig anschließt. Die ursprüngliche Friedensorganisation "Akatsuki", deren Mitglieder zuvor im Kampf getötet worden waren, wird nun von Obito neu gegründet.

