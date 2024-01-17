Staffel 3Folge 14vom 17.01.2024
Folge 14: Ein Himmelreich für einen Plan!
21 Min.Folge vom 17.01.2024Ab 12
Naruto muss erneut gegen Fuka antreten, aber es sieht nicht gut für ihn aus. Shikamaru will seine Freunde unterstützen, statt in Tsunades Büro Strategien zu besprechen. Sora findet heraus, dass Furido nicht das Dorf vernichten will.
