Staffel 8Folge 12vom 24.11.2023
Naruto: Shippuden
Folge 12: Die Rückkehr des Auserwählten
19 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Naruto ist endlich zurück in Konoha und wird mit der Situation überrumpelt. Werden seine Kräfte ausreichen, um Pain zu besiegen?
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media