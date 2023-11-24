Staffel 8Folge 18vom 24.11.2023
Naruto: Shippuden
Folge 18: Begegnung zweier Schüler
18 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Naruto kann endlich Tendo besiegen und vermutet den Aufenthaltsort des wirklichen Pains. Er macht sich auf den Weg, wird aber von Inoichi und Shukaku aufgehalten. Sakura kümmert sich um Hinata und Naruto erreicht schlussendlich das Versteck von Pain.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media