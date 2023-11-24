Staffel 8Folge 24vom 24.11.2023
Der Held von KonohaJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 24: Der Held von Konoha
20 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Nagato belebt alle Verstorbenen in Konoha wieder. Es bricht großer Jubel aus und Naruto wird bei seiner Rückkehr als großer Held gefeiert. Konan verspricht Naruto, sich von Akatsuki abzuwenden.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media