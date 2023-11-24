Staffel 8Folge 19vom 24.11.2023
Das Vermächtnis des vierten Hokage - Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 19: Das Vermächtnis des vierten Hokage - Teil 1
21 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Rückblick in Narutos Kindheit: Keiner versteht, wie es Naruto bis in die Auswahl der Chu-Nin geschafft hat. Naruto zweifelt an sich selbst, dass er die letzte Prüfung bestehen wird und erfährt von einem Relikt des vierten Hokage und ist neugierig.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media