Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 8Folge 19vom 24.11.2023
Das Vermächtnis des vierten Hokage - Teil 1

Das Vermächtnis des vierten Hokage - Teil 1Jetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 19: Das Vermächtnis des vierten Hokage - Teil 1

21 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12

Rückblick in Narutos Kindheit: Keiner versteht, wie es Naruto bis in die Auswahl der Chu-Nin geschafft hat. Naruto zweifelt an sich selbst, dass er die letzte Prüfung bestehen wird und erfährt von einem Relikt des vierten Hokage und ist neugierig.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Naruto: Shippuden
Naruto

Naruto: Shippuden

Alle 10 Staffeln und Folgen