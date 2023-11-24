Staffel 8Folge 22vom 24.11.2023
Der Tag, an dem Pain erwachteJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 22: Der Tag, an dem Pain erwachte
17 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Nagato erzählt von seiner Kindheit mit seinen Freunden Konan und Yahiko. Sie wollen dauerhaften Frieden für die Welt erreichen, doch dazu müssen sie trainieren, um mächtige Ninjas zu werden. Jiraiya nimmt sich der drei Kinder und ihrem Training an.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media