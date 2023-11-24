Staffel 8Folge 14vom 24.11.2023
Naruto: Shippuden
Folge 14: Das Ende aller Hoffnung?
19 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Da Naruto Tendo im Kampf nicht besiegen kann, entschließt er sich, die Jutsus der Weisen anzuwenden.
Naruto: Shippuden
