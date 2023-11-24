Zum Inhalt springenBarrierefrei
NarutoStaffel 8Folge 17vom 24.11.2023
Folge 17: Der Hokage der vierten Generation

20 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12

Naruto trifft in seinem Inneren auf den Geist seines Vaters und macht diesem Vorwürfe. Minato erklärt seinem Sohn, warum der Neunschwänzige in ihm versiegelt wurde und erklärt, dass Pain Konoha nicht aus eigenem Antrieb angegriffen hat. Naruto muss alle Kraft aufbringen, den Fuchsgeist wieder unter seine Kontrolle zu bringen.

Naruto: Shippuden

