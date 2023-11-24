Staffel 8Folge 21vom 24.11.2023
Naruto: Shippuden
Folge 21: Das Bündnis der Waisenkinder
20 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Naruto stellt Nagato zur Rede, warum dieser Konoha angegriffen hat. Nagato erzählt Naruto von seiner Kindheit mit seinen zwei besten Freunden, Konan und Yahiko, und wie die drei die Kriegszeiten überstanden haben.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
