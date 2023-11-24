Staffel 8Folge 20vom 24.11.2023
Das Vermächtnis des vierten Hokage - Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 20: Das Vermächtnis des vierten Hokage - Teil 2
22 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Die Ninjas sind auf der Suche nach dem "Vermächtnis des vierten Hokage". Sie wissen nicht, dass Guy hinter dem Rätsel steckt, der das nur erfunden hat, um Naruto und Sakura auf andere Gedanken zu bringen.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media