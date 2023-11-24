Staffel 8Folge 16vom 24.11.2023
Die Macht des NeunschwänzigenJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 16: Die Macht des Neunschwänzigen
19 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Naruto verliert die Kontrolle über sich und den Neunschwänzigen, als Hinata getötet wird.
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Naruto: Shippuden
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media