Staffel 9Folge 10vom 28.11.2023
Naruto: Shippuden
Folge 10: Eine tierische Mission
20 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 12
Der Strauß, ein ehemaliges Haistier, wollte ein Ninja-Strauß werden und riss aus. Er erzählt seinen Kindern, wie er Naruto kennen gelernt hat. Damals war er in das Trainingsgelände "Null" ausgerissen.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media