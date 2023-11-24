Staffel 9Folge 7vom 24.11.2023
Naruto: Shippuden
Folge 7: Alte Feinde, neue Freunde
21 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Ein weiterer Rückblick: Es kommt zu Unruhen an der Grenze zwischen Konoha-Gakure und Suna-Gakure. Beide Dörfer wollen das aufklären und schicken jeweils ein Team los, um die Unruhen zu schlichten. Naruto trifft Gaara wieder.
Weitere Folgen in Staffel 9
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
