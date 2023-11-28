Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naruto
Staffel 9
Folge 11
vom 28.11.2023
Eine blumige Mission

Folge 11: Eine blumige Mission

21 Min.
Folge vom 28.11.2023
Ab 12

Tsunade liegt immernoch im Koma. Lee will ihr helfen und eine seltene Medizin bringen, um sich bei ihr dafür zu bedanken, dass sie ihm einst bei seiner Genesung geholfen hat. Sakura weiß, wo die Blume wächst.

Naruto

