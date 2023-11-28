Staffel 9Folge 11vom 28.11.2023
Eine blumige Mission
Naruto: Shippuden
Folge 11: Eine blumige Mission
21 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 12
Tsunade liegt immernoch im Koma. Lee will ihr helfen und eine seltene Medizin bringen, um sich bei ihr dafür zu bedanken, dass sie ihm einst bei seiner Genesung geholfen hat. Sakura weiß, wo die Blume wächst.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media